La scorsa notte, un drammatico incidente ha scosso la comunità di Arzano. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria sono intervenuti in corso Salvatore D’Amato, dove hanno trovato un uomo di 63 anni privo di sensi sul manto stradale. L’uomo, vittima di un investimento, è stato immediatamente soccorso e trasferito dal personale del 118 all’ospedale Cardarelli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Poco dopo, intorno alle 02:50, un giovane di 19 anni di Casandrino si è presentato sul luogo dell’incidente, ammettendo di essere stato lui il responsabile dell’investimento. Il giovane ha dichiarato di trovarsi alla guida di una Fiat 600 al momento dell’incidente.

I carabinieri hanno denunciato il 19enne a piede libero per omissione di soccorso. Inoltre, il ragazzo è stato sottoposto a accertamenti clinici per verificare l’eventuale presenza di alcol nel sangue e l’uso di sostanze stupefacenti. L’auto coinvolta nell’incidente è stata sequestrata per ulteriori indagini.

Reazioni della Comunità

La notizia dell’incidente ha scosso profondamente la comunità locale. Gli abitanti di Arzano e delle zone limitrofe sono rimasti scioccati dall’accaduto e molti si sono riuniti per esprimere la loro solidarietà alla famiglia della vittima. Le autorità locali hanno esortato alla prudenza e al rispetto delle norme stradali, sottolineando l’importanza di prestare soccorso immediato in caso di incidenti.

Implicazioni Legali

La denuncia per omissione di soccorso rappresenta un grave reato, con conseguenze legali significative per il giovane coinvolto. L’indagine in corso determinerà se ci siano ulteriori aggravanti, come la guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.