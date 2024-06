Gravina in Puglia (provincia di Bari) si prepara a dare l’ultimo saluto a Rosamaria Varvara, per tutti Rosy, la giovane di 29 anni rimasta gravemente ustionata in un incendio scoppiato nella sua abitazione. I funerali si terranno domenica nella Cattedrale della città, dove l’intera comunità si riunirà per rendere omaggio alla sfortunata ragazza. Rosy è deceduta dopo alcuni giorni di agonia in ospedale, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarla dalle gravi ferite riportate. La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto la comunità di Gravina, che ha espresso un profondo cordoglio e si è stretta intorno alla famiglia Varvara in questo momento di grande dolore.

La famiglia Varvara è molto conosciuta in città, non solo per la figura di Rosy, ma anche per il padre, Salvatore Varvara, meglio noto come Rino Manada. Manada è un volto noto della televisione locale e nazionale, avendo partecipato a numerose trasmissioni di successo. Per diverso tempo, è stato parte dello staff del programma “Mudu”, che gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare da un vasto pubblico.

Il dolore per la perdita di Rosy ha toccato profondamente non solo i cittadini di Gravina, ma anche numerose personalità politiche che hanno voluto esprimere il loro cordoglio. I social media e le piattaforme di comunicazione sono state inondate da messaggi di solidarietà e vicinanza alla famiglia Varvara.

La cerimonia funebre di domenica rappresenterà un momento di raccoglimento e di ricordo per tutti coloro che hanno conosciuto e amato Rosy. La comunità gravinese, unita nella tragedia, renderà omaggio a una giovane vita spezzata troppo presto, dimostrando ancora una volta la forza e la coesione di una cittadina che sa farsi carico delle sofferenze dei suoi membri.