L’attività intermodale dell’Interporto di Nola continua a crescere anche nei primi mesi del 2024, come evidenziato in una recente nota ufficiale. Dopo un periodo di stasi, il 2023 ha visto l’attivazione e il potenziamento di nuovi servizi intermodali, portando a un incremento significativo del traffico ferroviario.

Incremento del Traffico Ferroviario

Nel 2023, l’Interporto di Nola ha registrato un aumento del 7.4% nel traffico ferroviario. Questa tendenza positiva è confermata anche nel primo trimestre del 2024, con dati che mostrano un incremento tendenziale in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente. Questo aumento è attribuibile all’introduzione di nuovi servizi da parte di operatori che non si attestavano precedentemente su Nola-Interporto.

Traffico di Provenienza Marittima e Terrestre

Nonostante un calo del traffico marittimo nel 2023, dovuto alla paralisi iniziale e al successivo rallentamento dei traffici dal Far East causati da vicende geopolitiche nel Medio Oriente, l’Interporto di Nola ha compensato questo decremento con un incremento del traffico terrestre. Il numero complessivo di pezzi, inclusi container (ctr) e casse mobili, ha superato i livelli del 2022.

Movimentazioni Interne e Traffico su Gomma

Nel 2023, le movimentazioni all’interno del terminal, sia derivanti dal trasporto ferroviario che su gomma, hanno mostrato un aumento. In particolare, si è registrato un incremento dell’11% in termini di teu (container) e del 4% per quanto riguarda le UTI (unità di trasporto intermodale). Il traffico su gomma ha visto un aumento vicino al 10% nel numero di automezzi in ingresso e in uscita dall’Interporto di Nola.

Prospettive e Flessibilità Operativa

Alfredo Gaetani, presidente di Interporto Campano S.p.A., ha sottolineato la flessibilità operativa dell’Interporto di Nola nell’adattarsi alle opportunità emergenti. Grazie a questa flessibilità e alla sua posizione strategica, l’Interporto di Nola è ben posizionato per diventare un polo intermodale di riferimento nel Sud Italia. Gaetani ha affermato che l’hub offre soluzioni innovative e affidabili per le esigenze di trasporto del futuro, consolidando la sua rilevanza nel settore intermodale.