La vicenda di Sabrina Di Stefano, ex manager di Fincantieri, ha fatto scalpore per un incidente con un tassista che le è costato il lavoro e ha attirato l’attenzione mediatica. Originaria della provincia di Teramo e laureata all’università Bocconi di Milano, Sabrina Di Stefano ha avuto un passato come coordinatrice regionale per il Lazio dell’«Esercito di Silvio», un movimento politico vicino a Forza Italia. È anche nota per le sue foto sui social in compagnia di Silvio Berlusconi e della sua ex compagna Francesca Pascale.

Il momento critico è stato catturato da un video, in cui Di Stefano chiedeva al tassista di gonfiare l’importo della ricevuta per la corsa. Non ottenendo ciò che voleva, la situazione è rapidamente degenerata con insulti pesanti verso il conducente, registrati e diffusi online dal tassista attraverso la pagina Welcome to Favelas.

La dirigenza di Fincantieri, dopo aver preso visione del video, ha preso la decisione di licenziare immediatamente Di Stefano per il suo comportamento, considerato inappropriato e non conforme agli standard professionali dell’azienda.

Nel video, si può sentire chiaramente Di Stefano cercare di convincere il tassista a falsificare l’importo sulla ricevuta, con la richiesta esplicita: «Mi può fare la ricevuta? Ma me la puoi fare da 20?». Di fronte al rifiuto del tassista di compiere l’atto illecito, Di Stefano ha ammesso candidamente: «Mi rimborsano qualcosa in più», proseguendo poi con una serie di insulti volgari contro l’uomo, sia all’interno che all’esterno del veicolo.

Questo episodio ha avuto conseguenze gravi per Di Stefano, non solo dal punto di vista professionale, con la perdita del lavoro, ma anche dal punto di vista reputazionale, esponendola a una critica pubblica diffusa.