L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS, rappresenta il principale ente previdenziale del sistema pensionistico pubblico italiano e paga 100 euro in più. Tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, devono essere obbligatoriamente iscritti a questo ente. L’INPS non solo gestisce le pensioni, ma spesso eroga fondi per supportare i cittadini nelle diverse spese. Quest’anno, in prossimità dell’estate, sono previste numerose agevolazioni, tra cui un’opportunità particolarmente vantaggiosa: un rimborso di 100€. Scopriamo nel dettaglio in cosa consiste questa agevolazione e a chi è rivolta.

Rimborso per Centri Estivi: 100€ di Contributo

Uno degli incentivi più interessanti stabiliti dall’INPS per quest’anno riguarda i centri sportivi e le attività estive. Come specificato sul portale dell’ente, è possibile richiedere un contributo totale o parziale delle spese sostenute per la frequenza di un centro estivo diurno, da giugno a settembre, in Italia. Questo beneficio è destinato ai figli di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione.

L’agevolazione Inps paga e copre fino a 100 euro per l’iscrizione a centri estivi organizzati in ludoteche, scuole e centri sportivi. Il rimborso è destinato ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, figli o orfani di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché pensionati iscritti alla gestione dipendenti pubblici. Per i centri sportivi, è prevista una detrazione del 19% delle rette. Sul sito dell’INPS sono disponibili tutte le informazioni necessarie per presentare la domanda.

Altri Bonus INPS: Condizionatori e Zanzariere

Oltre al rimborso per i centri estivi, l’INPS ha previsto altri due importanti bonus: il Bonus Condizionatori e il Bonus Zanzariere.

Bonus Condizionatori:

Questo bonus è riservato a chi sceglie di installare un condizionatore che sostituisce uno più inquinante, o che può essere utilizzato anche come riscaldamento in inverno.

L’incentivo, valido fino alla fine del 2024, è legato ai bonus edilizi e permette di detrarre il 50% della spesa finale.

Bonus Zanzariere:

Per usufruire di questo bonus, le zanzariere devono essere regolabili, possedere la marchiatura CE, e avere un valore Gtot inferiore a 0,35, certificato da un organismo autorizzato.

Inoltre, devono essere installate su una superficie vetrata e applicate in modo stabile all’esterno della finestra, all’interno o integrate nell’infisso.

Questo bonus permette di detrarre il 50% della spesa, fino a un massimo di 60 mila euro, collegandosi agli ecobonus.

Le agevolazioni previste dall’INPS per l’estate 2024 rappresentano un’opportunità importante per le famiglie italiane. Il rimborso di 100€ per i centri estivi è una misura particolarmente vantaggiosa per chi ha figli in età scolare, mentre i bonus per condizionatori e zanzariere offrono un supporto significativo per migliorare l’efficienza energetica e il comfort delle abitazioni. Per maggiori dettagli e per avviare le pratiche necessarie, si consiglia di consultare il sito ufficiale dell’INPS.