Momenti di apprensione per una famiglia di Grottaminarda, dove un bambino di diciotto mesi ha ingoiato dei punti metallici di una spillatrice all’interno della sua abitazione. Il piccolo è stato immediatamente trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino. Qui, dopo una serie di accertamenti diagnostici, i medici hanno deciso di trasferirlo con urgenza in eliambulanza all’ospedale “Santobono” di Napoli. La decisione è stata presa in via cautelativa, considerando la possibilità di un eventuale intervento chirurgico.

Dettagli del Trasferimento

A bordo dell’eliambulanza del 118 è salita anche la madre del bambino, per assisterlo durante il trasporto e garantire il suo conforto emotivo. Il trasferimento rapido al “Santobono”, un centro specializzato per le emergenze pediatriche, è stato essenziale per assicurare al piccolo le migliori cure possibili.

Situazione Attuale

Attualmente, il bambino è sotto osservazione presso l’ospedale “Santobono” di Napoli. I medici stanno monitorando la situazione con attenzione per determinare se sarà necessario procedere con un intervento chirurgico o se i punti metallici potranno essere rimossi con metodi meno invasivi.

Importanza della Prevenzione

Questo incidente sottolinea l’importanza della prevenzione e della sicurezza domestica, specialmente in case con bambini piccoli. Oggetti potenzialmente pericolosi come punti metallici e piccoli strumenti devono essere sempre tenuti fuori dalla portata dei bambini per evitare situazioni di emergenza.