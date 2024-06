Ieri, nella zona di Piazza Garibaldi, si è svolta un’operazione ad “alto impatto” che ha visto la partecipazione di diverse forze dell’ordine, con un focus particolare sulla sicurezza e il controllo del territorio. I poliziotti della Polfer hanno arrestato due persone, tra cui Pasquale Di Dato, originario di Torre del Greco, e un cittadino marocchino, Mohamed Menoir.

Dettagli dell’Operazione

Durante l’operazione, gli agenti hanno notato un uomo, Mohamed Menoir, nei pressi dell’area antistante la Stazione Centrale. L’uomo è stato visto strappare un cellulare dalle mani di un passante per poi darsi alla fuga. Tuttavia, grazie all’intervento tempestivo della polizia, è stato inseguito, bloccato e arrestato, non senza difficoltà. Menoir è stato tratto in arresto con l’accusa di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il cellulare rubato è stato prontamente restituito al legittimo proprietario.

Arresto di Pasquale Di Dato

Nella stessa area, precisamente nella zona riservata alla sosta degli autobus, gli agenti hanno notato una persona aggirarsi con fare sospetto. Si trattava di Pasquale Di Dato, che, dopo essere stato fermato e controllato, è risultato destinatario di un provvedimento di carcerazione per una pena di un anno e otto mesi di reclusione. Inoltre, Di Dato è stato denunciato per guida senza patente, poiché sorpreso a circolare su un motociclo già sottoposto a sequestro amministrativo.

Impegno delle Forze dell’Ordine

L’operazione di ieri a Piazza Garibaldi rientra in un più ampio sforzo delle forze dell’ordine per migliorare la sicurezza nelle zone critiche della città. La collaborazione tra diverse unità di polizia ha permesso di ottenere risultati significativi, con l’arresto di persone coinvolte in attività illecite e il recupero di beni rubati.