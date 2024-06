Lungo la strada statale 6 “Casilina” è stato provvisoriamente istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 185,900 a seguito di un grave incidente avvenuto nel territorio comunale di Calvi Risorta, in provincia di Caserta.

Dettagli dell’Incidente

Lo scontro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e un motociclo. Purtroppo, il centauro ha perso la vita nell’incidente. Le dinamiche precise dello scontro sono ancora sotto investigazione.

Interventi sul Posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre dell’Anas e delle Forze dell’Ordine per gestire la circolazione e consentire il ripristino della regolare viabilità il più rapidamente possibile. Il traffico viene attualmente regolato con un senso unico alternato per garantire la sicurezza e permettere le operazioni necessarie. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a rispettare le indicazioni fornite dalle squadre presenti sul posto. Si spera che la situazione possa tornare alla normalità nel più breve tempo possibile, minimizzando i disagi per gli utenti della strada.