Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada provinciale in direzione Capua, nel comune di Grazzanise, in provincia di Caserta. Lo scontro ha coinvolto due autovetture, una Kia e una Fiat Punto, e ha causato quattro feriti, tra cui una coppia di genitori e il loro figlio. L’incidente è avvenuto intorno alle 10:30. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Mondragone. Al momento dell’impatto, le due vetture hanno terminato la loro corsa in punti differenti: una è finita sul bordo della carreggiata, mentre l’altra si è schiantata contro un palo in cemento esterno alla carreggiata.

I vigili del fuoco, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno collaborato con il personale del 118 per prestare i primi soccorsi ai feriti. Successivamente, i feriti sono trasportati agli ospedali di Caserta e Castel Volturno per ricevere le cure necessarie.

Oltre al soccorso delle persone coinvolte, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli incidentati e il palo in cemento danneggiato nell’urto, per evitare ulteriori pericoli alla circolazione.

Le autorità stanno ora indagando sulle cause dell’incidente per stabilire le dinamiche esatte dello scontro. La strada provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.