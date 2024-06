Ieri sera, un incendio si è sviluppato all’esterno di un magazzino a Sant’Elia a Pianisi, un comune in provincia di Campobasso, causando il ferimento della proprietaria. Le fiamme hanno coinvolto della merce depositata all’esterno del magazzino, portando a una situazione di emergenza.

La Dinamica dell’Incidente

L’incendio ha avuto origine all’esterno del magazzino, propagandosi rapidamente alla merce lì depositata. La proprietaria del magazzino, nel tentativo di spegnere il rogo, ha riportato ustioni di media gravità. Soccorsa prontamente dal personale del 118, la donna è stata inizialmente ricoverata all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Considerata la gravità delle sue ustioni, è stata successivamente trasferita al centro ustionati di Napoli per ulteriori cure.

Intervento dei Soccorsi

Non appena è stato dato l’allarme, i Vigili del Fuoco sono arrivati sul posto per spegnere l’incendio e bonificare l’area, prevenendo ulteriori danni. Il loro intervento tempestivo è stato cruciale per contenere le fiamme e limitare i danni al magazzino e alle aree circostanti.

Indagini in Corso

Anche i Carabinieri della stazione di Sant’Elia a Pianisi sono intervenuti sulla scena e stanno attualmente conducendo accertamenti per risalire alle cause del rogo. Le indagini sono in corso per determinare se l’incendio sia stato causato da un incidente, da negligenza o da un atto doloso.

Questo tragico evento sottolinea l’importanza di misure di sicurezza adeguate e della pronta risposta delle forze dell’ordine e dei servizi di emergenza. La comunità di Sant’Elia a Pianisi è ora in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni della proprietaria del magazzino e sull’esito delle indagini in corso.