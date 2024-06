Nel cuore della zona commerciale di Torre del Greco, un incendio improvviso ha seminato paura e caos tra i residenti e i negozi circostanti. Le prime ore del pomeriggio sono turbate da fiamme e fumo nero che si sprigionavano da un garage situato lungo il primo vico Abolitomonte, vicino a via Roma e alle vie dello shopping più frequentate della città. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, sono stati i residenti del civico 49, dove si trova il garage, a dare l’allarme. L’incendio, molto probabilmente causato da un cortocircuito, ha rapidamente avvolto i veicoli e altri oggetti presenti nella rimessa, diffondendo un odore acre che ha spinto gli abitanti del palazzo e degli edifici circostanti a evacuare le loro abitazioni.

La presenza di una rivendita di bombole di gas nelle vicinanze ha alimentato le preoccupazioni, anche se fortunatamente il pericolo si è evitato. Sul posto sono intervenuti tempestivamente due mezzi dei vigili del fuoco e auto della polizia, dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti. La zona è immediatamente interdetta al passaggio e i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio, seguite dalla messa in sicurezza delle aree considerate più a rischio.

Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma l’episodio ha lasciato una scia di preoccupazione e turbamento nella comunità locale. Le indagini sono in corso per stabilire le cause dell’incendio e valutare eventuali danni alla struttura e ai veicoli coinvolti.