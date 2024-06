Un tragico incidente ha scosso la comunità di Frigento questa mattina, quando un uomo di 80 anni è stato trovato senza vita nella sua camera da letto, semicarbonizzato. La scoperta è avvenuta dopo l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, chiamati a investigare sulle cause del rogo.

Intervento delle Forze dell’Ordine e dei Soccorritori

Appena ricevuta la segnalazione, sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno collaborato per spegnere l’incendio e prestare soccorso. Tuttavia, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

Indagini in Corso

Le cause dell’incendio restano al momento sconosciute. I carabinieri hanno avviato un’indagine per determinare cosa abbia scatenato il rogo. Saranno esaminati tutti gli indizi presenti nell’abitazione per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire se si sia trattato di un tragico incidente domestico o se vi siano altre circostanze da considerare.

Il Dramma della Comunità

La morte dell’80enne ha gettato nello sconforto la comunità di Frigento, un piccolo centro in provincia di Avellino, dove l’uomo era conosciuto e stimato. Gli abitanti si sono stretti intorno alla famiglia della vittima, offrendo supporto e solidarietà in questo momento di dolore.