na tragedia ha colpito la città di Vittoria, distruggendo una famiglia di origine tunisina. Nella notte scorsa, un incendio doloso ha devastato la casa della famiglia Zaouali, portando a gravi conseguenze per tutti i suoi membri.

Le Vittime

La madre, Mariam Zaouali, di 55 anni, ha perso la vita nell’incendio. Le sue due figlie, di 19 e 34 anni, sono state ricoverate in condizioni gravissime al Centro grandi ustioni di Catania, mentre il padre, Kamel Zaouali, di 57 anni, è stato trasferito all’ospedale di Palermo con ustioni severe. L’intera comunità è sconvolta dall’accaduto, esprimendo profonda solidarietà alla famiglia colpita.

L’Autore del Gesto

Il responsabile dell’incendio è un giovane di 29 anni, apparentemente affetto da disturbi mentali. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’incendio sarebbe stato appiccato al culmine di una lite familiare. L’uomo è stato rintracciato e arrestato dalle forze dell’ordine poco dopo l’incidente.

Intervento delle Autorità

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e della polizia è stato cruciale per evitare ulteriori vittime. Le autorità stanno ora indagando per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a questa tragedia.

Impatto sulla Comunità

L’intera comunità di Vittoria è sotto shock per questo evento devastante. La morte di Mariam Zaouali e le condizioni critiche dei suoi familiari hanno suscitato un’ondata di commozione e solidarietà. Numerosi cittadini e associazioni locali si sono già mobilitati per offrire sostegno e assistenza alla famiglia Zaouali in questo momento di dolore.

Supporto Psicologico

Vista la gravità della situazione, è stato attivato un servizio di supporto psicologico per aiutare i superstiti e i parenti delle vittime a fronteggiare il trauma subito. Gli specialisti stanno lavorando a stretto contatto con la famiglia e con la comunità per offrire il sostegno necessario.