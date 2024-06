Gli uomini della Polizia di Stato del commissariato Appio hanno condotto una duplice operazione volta al contrasto dello spaccio e della detenzione di stupefacenti a Roma, con risultati significativi.

Primo Intervento: Stazione Termini

Il primo intervento, frutto di un’intensa attività info-investigativa, si è svolto all’interno della stazione Termini. Gli investigatori avevano individuato un 40enne di origine tanzaniana, residente a Napoli, che regolarmente si recava a Roma per svolgere la sua attività di spaccio. All’arrivo del treno regionale proveniente da Napoli, i poliziotti hanno fermato il sospettato, che ha subito mostrato segni di insofferenza al controllo.

Durante la perquisizione, l’uomo ha consegnato il suo zaino agli agenti, i quali hanno rinvenuto oltre due etti di eroina al suo interno. Il 40enne è immediatamente portato presso gli uffici del commissariato e, al termine delle procedure di rito, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Secondo Intervento: Via Giovanni Battista Valente

La seconda operazione, sempre condotta dagli investigatori del commissariato Appio, si è conclusa in via Giovanni Battista Valente. Dopo servizi di osservazione e appostamento, gli agenti hanno fermato un 44enne italiano mentre usciva dalla propria abitazione con una voluminosa busta tra le mani, poco prima di salire in auto.

La perquisizione ha portato alla scoperta di sei panetti di hashish nella busta. Successivamente, gli agenti hanno perquisito l’abitazione del sospettato, dove hanno rinvenuto ulteriori cinque panetti della stessa sostanza e 600 euro nascosti in vari ambienti della casa. Ultimate le indagini presso gli uffici di via Giovanni Botero, anche il 44enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.