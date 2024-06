L’Inps, Ente Nazionale di Previdenza Sociale, ha annunciato l’introduzione di tre nuovi bonus destinati a supportare le famiglie e i lavoratori italiani. Ecco i dettagli su queste agevolazioni, che mirano a offrire un sostegno economico significativo:

1. Bonus Mamme

Il primo dei nuovi bonus è dedicato alle mamme lavoratrici. Non si tratta di un bonus diretto in busta paga, ma di un’esenzione contributiva. La soglia massima di esonero sarà di 3.000 euro all’anno, equivalenti a un massimo di 250 euro al mese per tutte le dodici mensilità.

Beneficiarie: Mamme lavoratrici con figli.

Durata: L’agevolazione è valida fino al compimento del 18° anno di età del figlio minore in caso di tre figli, e fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore per due figli.

2. Bonus Fringe Benefit

Il secondo bonus riguarda i fringe benefit, che sono agevolazioni che il datore di lavoro può erogare ai propri dipendenti. Quest’anno, il Governo ha deciso di innalzare la soglia di 1.000 euro a 2.000 euro nel caso in cui siano presenti figli a carico.

Caratteristiche dei tre nuovi bonus Inps: Questi benefit non sono obbligatori, ma se il datore di lavoro decide di erogarli, non saranno soggetti a tassazione.

Finalità: Agevolare i dipendenti attraverso benefici non monetari che migliorano il benessere e la qualità della vita lavorativa.

3. Bonus Meloni

Il terzo bonus, conosciuto come “bonus Meloni”, è una riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Questo significa che lo stipendio netto in busta paga sarà più elevato grazie alla decontribuzione.

Obiettivo: Aumentare il reddito disponibile dei lavoratori dipendenti riducendo il peso dei contributi previdenziali.

Beneficiari: Tutti i lavoratori dipendenti che rientrano nei criteri stabiliti.

Modalità di Accesso

L’accesso a tutte queste agevolazioni può essere effettuato tramite il portale telematico dell’Inps oppure recandosi presso un Centro di Assistenza Fiscale (Caf) o un patronato.

Questi nuovi strumenti sono parte di un più ampio pacchetto di misure voluto dal Governo per sostenere le famiglie e i lavoratori italiani in un periodo di difficoltà economica, garantendo un maggiore potere d’acquisto e una migliore qualità della vita.