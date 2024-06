Monsignor Vincenzo Calvosa, il vescovo di Vallo della Lucania, ha subito un infortunio durante una partita di calcio svoltasi ieri sera in occasione della riapertura degli spazi oratoriali della Diocesi. L’incidente è avvenuto mentre Monsignor Calvosa partecipava attivamente all’evento, manifestando il suo impegno verso la comunità e i giovani.

L’Infortunio e il Soccorso

Il vescovo è stato prontamente soccorso sul campo e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. I medici hanno diagnosticato una lesione al tendine rotuleo, confermando la necessità di un intervento chirurgico per risolvere le conseguenze dell’infortunio.

L’Intervento Chirurgico

L’intervento, programmato per i prossimi giorni, mira a ripristinare la piena funzionalità del tendine rotuleo di Monsignor Calvosa. La Diocesi ha rassicurato tutti sulla situazione del vescovo, affermando che si sta riprendendo bene e che, dopo l’operazione, potrà gradualmente tornare alle sue attività pastorali.

Messaggio di Gratitudine

In un momento di apprensione e attesa, Monsignor Calvosa ha voluto esprimere la sua profonda gratitudine a tutti coloro che hanno mostrato vicinanza e sostegno. “La loro premura e il loro affetto sono di grande conforto in questo momento”, ha dichiarato il vescovo, ringraziando per le numerose manifestazioni di affetto ricevute.