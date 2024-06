Giovedì sera ad Acquamorta, una nota frazione marina della cittadina flegrea, si è verificata una tragica vicenda che ha scosso profondamente la comunità locale. Un ragazzo di 16 anni, originario dell’Angola, Juclanio Americo Francisco Calupeteca, trovato morto in mare dopo ore di ricerche angoscianti da parte dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Il corpo è rinvenuto su una secca nei pressi della scogliera, mettendo fine alle speranze di un lieto fine.

Le ore precedenti alla drammatica scoperta sono caratterizzate da una forte speranza e tensione, con la comunità che si è mobilitata per ritrovare Juclanio. Purtroppo, il destino ha avuto un epilogo tragico. Secondo le prime ricostruzioni, la morte del giovane potrebbe essere causata da un improvviso malore, poiché sul suo corpo non sono riscontrati segni di violenza. La salma è stata sequestrata dal magistrato di turno e trasferita presso il Centro di Medicina Legale del II Policlinico di Napoli per gli esami autoptici necessari a chiarire le cause e i tempi del decesso.

L’ultima volta che Juclanio è visto, si trovava nei pressi di Acquamorta, mentre giocava con alcuni ragazzi. Dopo di ciò, si sono perse le sue tracce. Le ricerche, iniziate nel pomeriggio, hanno coinvolto centinaia di persone, inclusi appelli sui social per ritrovarlo. La notizia del ritrovamento del corpo è arrivata a notte fonda, confermata dai sindaci dell’area flegrea.

Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, ha espresso il proprio cordoglio e vicinanza alla comunità di Monte di Procida, dichiarando: «Mi stringo, a nome di tutta la comunità bacolese, al dolore che sta vivendo in queste ore quella di Monte di Procida per la tragica morte di Juclanio. A nome della città, abbraccio la famiglia. Non c’è nulla da aggiungere, se non il dolore».

In segno di cordoglio, i tre candidati a sindaco di Monte di Procida, in vista delle elezioni in programma per oggi e domani, hanno deciso di sospendere in anticipo di un giorno la campagna elettorale. La comunità tutta si stringe attorno alla famiglia di Juclanio in questo momento di grande dolore, cercando conforto nella solidarietà e nel supporto reciproco.