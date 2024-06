Una banale lite per un parcheggio è sfociata in una situazione ben più seria a Villa di Briano, nel Casertano, dove un uomo di 67 anni ha minacciato di dare fuoco alla vettura di una vicina di casa. La polizia è intervenuta tempestivamente, scoprendo che l’uomo deteneva legalmente in casa diverse armi. Tutto è iniziato con una discussione tra il 67enne e la vicina di casa riguardo al parcheggio dell’auto di quest’ultima. La situazione è rapidamente degenerata quando l’uomo ha minacciato di incendiare la vettura se non fosse stata rimossa. La donna, spaventata, ha subito denunciato l’accaduto alla polizia.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno verificato le accuse e, nel corso degli accertamenti, hanno scoperto che il 67enne possedeva legalmente un fucile, una pistola e svariate munizioni. La polizia si è recata al domicilio dell’uomo, dove hanno ricostruito la genesi e la dinamica della lite.

A seguito di questa scoperta, le armi e le munizioni sono state ritirate in via cautelativa e saranno conservate presso l’Ufficio di polizia. Il caso è ora nelle mani dell’Autorità di pubblica sicurezza del Prefetto, che dovrà decidere sul divieto di detenzione delle armi per il 67enne.