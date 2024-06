Annunciati a Roma i vincitori delle prestigiose Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano, durante la presentazione della guida “Il Mare più bello 2024”. La classifica premia le località marine e lacustri italiane che si distinguono per la qualità delle loro acque, la gestione sostenibile del territorio e i servizi offerti ai turisti.

Le Località Marine Premiati

A guidare la classifica delle Cinque Vele 2024 è Pollica, in provincia di Salerno, con le sue splendide frazioni di Acciaroli e Pioppi, situate nel cuore del Cilento campano. La top five prosegue con:

Nardò (Lecce): Questo comune pugliese, situato nell’Alto Salento Ionico, si piazza al secondo posto, grazie alle sue meravigliose coste e all’attenzione alla sostenibilità.

Baunei (Nuoro): La località sarda, famosa per le sue spettacolari scogliere e spiagge, occupa il terzo posto.

Domus De Maria (Cagliari): Questa località sul Litorale di Chia, in Sardegna, si classifica quarta, con le sue spiagge di sabbia fine e acque cristalline.

Castiglione della Pescaia (Grosseto): Situata nella Maremma Toscana, questa località chiude la top five, grazie alla sua bellezza naturale e alla gestione attenta del territorio.

Novità e Comuni Amici delle Tartarughe Marine

Una novità importante di quest’anno è l’introduzione di 33 comuni segnalati come “amici delle tartarughe marine”, evidenziati con un apposito simbolo nella guida. Questi comuni hanno adottato misure specifiche per rendere le spiagge accoglienti per le tartarughe che depongono le uova, contribuendo alla tutela di questa specie in pericolo.

La Sicilia Esclusa dalle Cinque Vele

Fa notizia l’esclusione della Sicilia dalla classifica delle Cinque Vele per la prima volta. In particolare, Pantelleria (Trapani) è passata da 5 a 3 vele a causa di interventi turistici controversi e dell’eccessivo consumo di suolo. Anche Santa Marina Salina (Messina) ha subito un declassamento, passando da 5 a 4 vele.

Le Migliori Località Lacustri

Per quanto riguarda le località lacustri, le province autonome di Trentino e Alto Adige dominano la classifica:

Molveno (Trento): Il comune trentino, situato sull’omonimo lago, conferma il suo primato grazie alla bellezza del paesaggio e alla qualità dei servizi.

Appiano sulla Strada del Vino (Bolzano): Questa località, situata sul lago di Monticolo, si posiziona al secondo posto.

Massa Marittima (Grosseto): Situata sul Lago dell’Accesa, in Toscana, completa il podio delle migliori località lacustri.