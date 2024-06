Montemarano è in lutto per la tragica scomparsa di Domenico Gallucci, un bambino di soli 8 anni, vittima di un drammatico incidente domestico. Il piccolo si trovava nel garage di casa quando, secondo le prime ricostruzioni, è caduto battendo violentemente la testa.

I Dettagli dell’Incidente

L’incidente è avvenuto ieri sera intorno alle 20, mentre Domenico stava aspettando di uscire con la famiglia per recarsi a una festa del paese. Purtroppo, un attrezzo da lavoro, una taglierina per metallo, è caduto travolgendo il bambino e causandone il decesso. I sanitari del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del bambino.

Intervento delle Forze dell’Ordine

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. La salma del piccolo Domenico è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Moscati, in attesa delle disposizioni della Procura della Repubblica. Una volta accertato che si è trattato di un incidente, il corpo è stato rilasciato e consegnato ai familiari.

Commozione e Cordoglio

La comunità di Montemarano è profondamente scossa da questo tragico evento. I funerali di Domenico Gallucci si terranno domani mattina presso la chiesa madre del paese. L’intera cittadina si stringe intorno alla famiglia del bambino, offrendo sostegno e condividendo il dolore per questa perdita incolmabile.