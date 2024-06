En-plein del centrosinistra nei comuni della provincia di Napoli dove ieri e oggi si votava per il turno di ballottaggio. Oltre a Torre Annunziata, dove ha prevalso il candidato del Partito Democratico Corrado Cuccurullo, successo per le forze progressiste anche a San Giuseppe Vesuviano, Sant’Antimo e Grumo Nevano. A San Giuseppe Vesuviano, comune che come Torre Annunziata veniva da un lungo commissariamento dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche, a prevalere è stato Michele Sepe, espressione tra gli altri di Pd e Movimento 5 stelle, che ha ottenuto il 56,08% dei consensi, superando l’esponente del centrodestra Tommaso Andreoli, fermo al 43,92%.

A Sant’Antimo va oltre il 60% (60,46 per l’esattezza) Massimo Buonanno, candidato a sindaco del Pd e di altre quattro liste, che supera al ballottaggio il candidato di liste civiche vicine al centrodestra Nicola Marzocchella (39,54%). Infine a Grumo Nevano vittoria di Umberto Cimmino (Pd e altre tre liste) con il 52,12% dei consensi, capace di prevalere su Giuseppe Coppola (civiche) che si è fermato a 47,88%.