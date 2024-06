Dopo l’incidente avvenuto ieri in un’azienda agricola a Cisterna di Latina, che ha visto coinvolto un operaio di nazionalità indiana di 31 anni, il ferito è portato a casa mentre il braccio destro, tranciato da un macchinario avvolgiplastica a rullo trainato da un trattore, è poggiato sopra una cassetta utilizzata per la raccolta degli ortaggi. È un particolare emerso dalla ricostruzione dell’accaduto da parte dei Carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Cisterna di Latina e della stazione di Borgo Podgora di Latina, intervenuti sul posto. Ancora da accertare le cause dell’incidente: il 31enne è agganciato dal macchinario avvolgiplastica a rullo, trainato da un trattore, che gli ha tranciato il braccio destro e schiacciato gli arti inferiori.

Dopo l’incidente lo hanno abbandonato nei pressi della propria abitazione, mentre il braccio tranciato è lasciato su una cassetta per la raccolta degli ortaggi. Dopo aver chiamato i soccorsi, il 31enne è trasportato d’urgenza con eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma. Sono in corso indagini volte ad appurare la corretta dinamica di quanto accaduto e ulteriori approfondimenti, insieme al Nil di Latina intervenuto sul posto insieme a personale Spresal dell’Asl, per definire posizione lavorativa e regolarità sul territorio nazionale della vittima. I Carabinieri indagano per lesioni personali colpose e omissione di soccorso.