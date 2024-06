Il nuovo bonus spesa prevede una serie di agevolazioni pensate per sostenere la spesa alimentare delle famiglie italiane in difficoltà economiche e le misure includono la Carta Acquisti, la carta “Dedicata a te” e il Reddito alimentare, per un totale di aiuti che possono arrivare fino a 940 euro all’anno. Ecco i dettagli su come e chi può richiederle.

Carta Acquisti

Descrizione

La Carta Acquisti è una carta prepagata ricaricata ogni due mesi con 80 euro. È utile per sostenere le spese alimentari e sanitarie, oltre al pagamento delle bollette della luce e del gas, e permette di ottenere sconti in negozi convenzionati.

Chi può richiederla

Possono richiederla gli anziani di età uguale o superiore a 65 anni e i bambini di età inferiore a tre anni (in questo caso, i titolari saranno i genitori). I requisiti includono:

Cittadinanza italiana e iscrizione all’anagrafe comunale.

Un ISEE e reddito complessivo annuo non superiore a 8.052,75 euro (10.737 euro per gli over 70).

Non essere intestatari, da soli o insieme al coniuge, di più utenze elettriche e del gas, on essere proprietari di più di un autoveicolo e di quote superiori al 25% di un immobile a uso abitativo (10% se a uso diverso), non avere un patrimonio mobiliare superiore a 15.000 euro.

Come richiederla

Per ottenere la Carta Acquisti, è necessario fare domanda presso gli uffici postali, compilando e presentando il modulo di richiesta disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La Carta è gratuita e funziona come una normale carta di pagamento elettronica, con ricariche periodiche effettuate dallo Stato. Questa misura contribuisce ad un Bonus Spesa totale di 940 euro.

Carta “Dedicata a te”

Descrizione

L’importo della Carta “Dedicata a te” è di circa 460 euro, erogato una tantum. Questa agevolazione è pensata per le famiglie con figli piccoli a carico e per quelle con almeno tre componenti.

Chi può richiederla

Non è necessario presentare una domanda. I beneficiari verranno contattati direttamente dall’INPS e dal proprio Comune. La Carta “Dedicata a te” non spetta a chi riceve già altri sussidi statali come Naspi, Dis Coll o indennità di mobilità. La priorità è data alle famiglie con figli più piccoli e quelle numerose.

Utilizzo

L’importo caricato può essere speso per beni alimentari di base come pane, pasta, carne e uova.

Reddito Alimentare

Descrizione

Il Reddito alimentare consiste nel ricevere pacchi alimentari realizzati con prodotti invenduti dalla grande distribuzione. Questa misura è attualmente in fase di sperimentazione in alcune città, tra cui Genova, Firenze, Napoli e Palermo, e potrebbe essere estesa a tutto il Paese.

Chi può richiederlo

Il sostegno è rivolto alle famiglie in condizioni economiche difficili. Per ottenerlo, è necessario rivolgersi direttamente ai Comuni dove la misura è attiva.