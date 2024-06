L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) è in procinto di pubblicare le tanto attese graduatorie per il bonus psicologo, un sostegno economico da 1500 euro che ha suscitato grande interesse tra gli italiani, con il bonus finalmente in pagamento. Il periodo per la presentazione delle domande è ormai concluso, e ora non resta che attendere per scoprire chi rientrerà tra i beneficiari.

Cos’è il Bonus Psicologo?

Il bonus psicologo è un contributo economico destinato a coprire le spese per sessioni di psicoterapia, fino a un massimo di 1500 euro, soldi ora in pagamento. L’iniziativa mira a supportare chi sta vivendo situazioni di disagio psicologico, fornendo un aiuto concreto per accedere a servizi di supporto professionale. L’importo del bonus varia in base al reddito del richiedente: più basso è il reddito, maggiore sarà l’importo erogato.

Per poter accedere al bonus, l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del richiedente non deve superare i 50.000 euro e il beneficiario deve essere residente in Italia. Le domande sono state accettate dal 18 marzo fino al 31 maggio 2024.

L’Elaborazione delle Graduatorie

L’INPS è attualmente impegnato nell’elaborazione delle graduatorie, che saranno pubblicate a breve. La disponibilità delle risorse determinerà il numero di beneficiari. Secondo quanto riportato da Adnkronos Salute, sono state presentate un totale di 400.505 domande. I richiedenti che hanno presentato un ISEE con omissioni o difformità hanno 30 giorni di tempo per regolarizzare la loro posizione, al fine di non essere esclusi dal beneficio.

Nella realizzazione delle graduatorie, verrà data priorità a coloro che hanno un reddito più basso. In caso di parità di valore dell’ISEE, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Utilizzo del Bonus

I beneficiari saranno informati tramite i recapiti indicati nella domanda e riceveranno dettagli sull’importo spettante. Il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie per coprire le spese delle sedute di psicoterapia presso professionisti qualificati.

Considerando che una seduta di psicoterapia può costare tra i 60 e i 100 euro, questo incentivo può fare una grande differenza per molte persone, specialmente in un periodo di crescenti incertezze. Il supporto psicologico è fondamentale per affrontare le sfide quotidiane e migliorare la qualità della vita.