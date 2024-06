A Villaricca, l’intervento dei carabinieri della locale stazione ha portato all’arresto di Salvatore Bonato, un giovane di quasi 23 anni, trovato in possesso di un’arma illegale. I carabinieri si sono recati a casa di Bonato per notificargli una misura cautelare dell’obbligo di dimora. Tuttavia, il comportamento del giovane ha destato sospetti tra gli agenti, inducendoli a decidere di perquisire l’abitazione.

La Scoperta dell’Arma

Durante la perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto, all’interno di un settimino nella camera da letto di Bonato, una pistola lanciarazzi calibro 22 priva di matricola. Questo tipo di arma, pur essendo originariamente concepita per scopi di segnalazione, rientra tra le armi comuni da sparo quando modificata o utilizzata impropriamente.

L’Arresto e le Conseguenze Legali

La pistola è stata immediatamente sequestrata e Bonato è stato arrestato per detenzione abusiva di arma comune da sparo. Attualmente, il giovane è in attesa di giudizio per rispondere delle accuse a suo carico.

Riflessioni sul Caso

Questo episodio sottolinea l’importanza delle misure di sicurezza e del controllo delle armi. La detenzione illegale di armi rappresenta un grave pericolo per la sicurezza pubblica e il rapido intervento dei carabinieri ha permesso di prevenire potenziali rischi associati a questo caso specifico.