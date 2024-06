I carabinieri della sezione Operativa della Compagnia di Giugliano hanno arrestato due giovanissimi, rispettivamente di 18 e 15 anni, per furto aggravato di auto. I due, entrambi incensurati, sono stati sorpresi in flagrante mentre tentavano di smontare la scatola nera di una Fiat Panda, forzata in Piazza Trieste e Trento. Nel frattempo, è in corso la caccia al loro complice, riuscito a fuggire.

La Dinamica dell’Arresto

La pattuglia in servizio di controllo ha notato i due giovani, la cui andatura a bordo di una Lancia Y appariva sospetta. Decidendo di seguirli, i militari hanno osservato i loro movimenti fino a Mugnano, dove i due si sono fermati accanto a diverse auto parcheggiate.

L’intervento decisivo è avvenuto quando i carabinieri hanno sorpreso i giovani intenti a smontare la scatola nera di una Panda, forzandone la portiera. Il 18enne e il 15enne sono stati immediatamente arrestati, mentre il loro complice è riuscito a fuggire. Gli attrezzi utilizzati per lo scasso sono stati sequestrati.

Accertamenti in Corso

Le autorità stanno ora verificando se i tre siano collegati ad altri due tentativi di furto d’auto avvenuti nella stessa notte e con lo stesso modus operandi nel comune di Mugnano. I giovani arrestati, originari proprio di Mugnano, dovranno rispondere di furto aggravato.

Un Fenomeno Inquietante

Questo episodio evidenzia un problema crescente di criminalità giovanile nella zona. La rapidità e la destrezza con cui i giovanissimi hanno agito, insieme all’uso di attrezzi specifici per lo scasso, suggeriscono una premeditazione e una competenza preoccupanti.

La Reazione delle Autorità

Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e le indagini per contrastare questi fenomeni e assicurare alla giustizia tutti i responsabili. I carabinieri di Giugliano stanno collaborando con le altre forze di polizia locali per monitorare e prevenire ulteriori episodi di criminalità simile.