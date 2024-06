Non ce l’ha fatta Antonio Pucciarelli, l’anziano di 78 anni rimasto gravemente ustionato la scorsa settimana a seguito di una fuga di gas nella sua abitazione di Auletta, in provincia di Salerno. Dopo aver lottato per giorni in condizioni critiche, Antonio è deceduto oggi presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

L’Incidente

L’incidente si è verificato la settimana scorsa, quando una fuga di gas all’interno dell’abitazione di Antonio ha provocato un’esplosione, causando gravi ustioni in diverse parti del corpo dell’anziano. Le condizioni di Antonio erano apparse subito disperate, tanto da richiedere il trasferimento immediato al Centro Grandi Ustionati di Napoli, dove ha ricevuto cure intensive.

Il Ricovero e il Tragico Epilogo

Nonostante gli sforzi dei medici e il trattamento ricevuto presso una delle migliori strutture specializzate, le ustioni riportate erano troppo gravi. Oggi, Antonio Pucciarelli è deceduto, lasciando nella tristezza e nello sconforto familiari e amici.

I Funerali

I funerali di Antonio Pucciarelli si terranno lunedì 17 giugno presso la chiesa di Sant’Antonio ad Auletta. La comunità si stringerà attorno alla famiglia per dare l’ultimo saluto a un uomo che era ben conosciuto e rispettato nella zona.

Un Ricordo e un Monito

La tragica morte di Antonio Pucciarelli ricorda l’importanza della sicurezza domestica, soprattutto quando si tratta di gas e altri materiali potenzialmente pericolosi. Incidenti come questo sottolineano la necessità di manutenzione regolare e di controlli accurati per prevenire simili tragedie.