Al Centro Congressi del Nola Business Park arriva la seconda edizione di ‘Start Up Exhibition’, evento organizzato da NBP Innovation Hub, living lab nato dalla collaborazione tra CIS – Interporto di Nola e 012factory. In una logica di Open Innovation, 25 Startup e Pmi Innovative (dei settori: Commercio, Industria 4.0, ICT, Digital, A.I. and IoT, Mobilità sostenibile, Fashion e Food) si connetteranno con le imprese del Nola Business Park per presentare i loro ultimi progetti e le novità tecnologiche del futuro che dovranno favorire l’adozione di sistemi di innovazione e digitalizzazione da parte delle imprese.

Le realtà innovative presenti avranno a disposizione un corner per raccontare il proprio progetto e, nell’arco della giornata, le imprese potranno approfondirne dinamiche e vantaggi attraverso incontri one2one. Ad aprire i lavori, alle 10:30, Claudio Ricci (Ceo di CIS-Interporto Campano), Sebastian Caputo (Ceo di 012factory), e Valeria Fascione (assessora a Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania).

Alle 12:30 invece l’intervento “La finanza d’azienda: dall’idea alla Borsa. Quali sono gli strumenti e quanto costano” di Giovanni De Caro, CEO di Volano. E, alle 14:30, sarà la volta di “Oltre le Rivoluzioni: Governare il Cambiamento nell’Era dell’IA” di Giovanni Caturano, Innovation and Communication Director di Mare Group. “Una manifestazione come StartUp Exhbition, in cui sono protagoniste le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la digitalizzazione e l’automazione, l’AI e le tecnologie 5G, consente di mettere in relazione le imprese del Nola Business Park con il mondo dell’innovazione, esaltando la funzione del NBP quale ecosistema abilitante.

Ospitare questa seconda edizione – sottolinea Ricci – rientra in uno più ampio programma che ci vede impegnati a supportare la crescita e la trasformazione delle aziende presenti nel NBP, offrendo loro anche opportunità di business e servizi innovativi al fine di accrescere sia la competitività e redditività degli operatori presenti sia l’attrattività del nostro territorio”.