Un tragico incidente si è verificato nelle acque dell’arcipelago di La Maddalena, dove un giovane ufficiale del nucleo Sdai della Marina Militare, Pietro Stipa è deceduto dopo essere finito sugli scogli con il gommone su cui stava navigando. L’incidente è avvenuto durante la notte tra l’Isola Madre e Santo Stefano, in una zona caratterizzata da basso fondale.

Dettagli dell’Incidente

Verso le 4 del mattino, il gommone ha urtato violentemente uno scoglio. L’impatto ha fatto sì che l’ufficiale venisse proiettato fuori dal natante, battendo violentemente contro la roccia prima di finire in mare. A bordo con lui c’era anche una ragazza, che è rimasta illesa. È stata lei a spegnere il motore del gommone e a chiamare i soccorsi.

Interventi sul Posto

La Capitaneria di Porto è intervenuta immediatamente all’alba per recuperare il corpo della vittima. Una motovedetta della Guardia Costiera, partita dal vicino porto di Cala Gavetta a La Maddalena, ha trovato la ragazza da sola e visibilmente scossa. Ci è voluta un’ora per individuare e recuperare il corpo del giovane ufficiale della Marina Militare.

Reazioni e Conseguenze

L’incidente ha sconvolto la comunità locale e i colleghi del giovane ufficiale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per comprendere come sia potuto accadere in una zona nota per il basso fondale e i pericoli per la navigazione notturna.

Questo tragico evento sottolinea l’importanza di prestare la massima attenzione durante la navigazione, soprattutto in aree pericolose e durante le ore notturne. La comunità e le forze dell’ordine sono unite nel cordoglio per la perdita del giovane ufficiale e nel supporto alla ragazza che è sopravvissuta all’incidente.