Con oltre cento eventi in programma, la Festa dei Gigli si prepara ad offrire un’esperienza straordinaria che culminerà con lo spettacolo dei Gigli il 30 giugno e la chiusura dell’evento dedicato a San Paolino, sotto la tutela dell’Unesco, prolungandosi fino al 4 luglio. La celebrazione, che quest’anno raggiunge la sua edizione numero 1594, offre un ricco programma che spazia dalla tradizione alle nuove forme di intrattenimento. Dal tour delle imponenti macchine effimere alla scoperta dell’eredità barocca dei Gigli, fino alle visite guidate del FAI che immergeranno i turisti nell’affascinante mondo della costruzione dei Gigli, ci sarà qualcosa per tutti i gusti.

Uno dei momenti clou sarà il Festival della Canzone dei Gigli, che vedrà esibirsi talenti locali e nazionali, oltre ai concerti degli Zero Assoluto e di Elettra Lamborghini, che aggiungeranno una nota di modernità alla festa secolare.

Ma la Festa dei Gigli non è solo spettacolo e intrattenimento: è anche un’occasione per riflettere sulla salvaguardia della memoria e per tramandare le tradizioni alle generazioni future. Eventi culturali, mostre, eventi sportivi e spettacoli contribuiranno a rendere questa celebrazione unica nel suo genere.

Tra gli eventi dettati dalla tradizione, non mancheranno l’alzata delle borde, altissimi steli di legno intorno ai quali prendono forma le macchine da Festa, l’alzata dei Gigli spogliati che segna le prove generali della domenica della ballata, la processione del busto argenteo di San Paolino e, naturalmente, il tanto atteso giorno dei Gigli.

Con migliaia di persone già assiepate in piazza Duomo per la manifestazione di apertura, la Festa dei Gigli promette di essere un evento straordinario che unisce tradizione e innovazione, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori da tutto il mondo.

In un momento in cui la cultura e le tradizioni sono più importanti che mai, la Festa dei Gigli si conferma un punto di riferimento per celebrare l’identità e la storia di una città e del suo popolo.