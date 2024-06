Nell’era della tecnologia, la sicurezza e il decoro urbano si evolvono grazie a strumenti innovativi come la videosorveglianza. Questo è quanto accade a Cancello ed Arnone, dove l’amministrazione comunale ha messo in atto un sistema di controllo capillare del territorio per contrastare l’abbandono abusivo di rifiuti. Recentemente, grazie alla solerzia degli agenti della polizia municipale, guidati dal comandante Marco Capezzuto, è stata portata a termine un’altra operazione di successo.

A Piazza Mercato, due cittadini stranieri sono stati individuati mentre abbandonavano rifiuti ingombranti. L’efficacia del sistema di videosorveglianza ha permesso una rapida identificazione dei trasgressori, che sono stati prontamente multati e costretti a ripristinare lo stato dei luoghi. “Funziona il sistema di videosorveglianza che la nostra amministrazione ha attivato sul territorio,” ha commentato Gaetano Ambrosca, assessore all’Ambiente del Comune di Cancello ed Arnone. “Attraverso le telecamere, la municipale ha individuato i responsabili degli sversamenti e li ha obbligati a ripulire l’area.”

Questa operazione non è un caso isolato. Il comune ha registrato diversi interventi simili, dimostrando l’efficacia del controllo tecnologico nella gestione del territorio. Il sistema di videosorveglianza non solo contribuisce a mantenere il decoro urbano, ma riduce anche i rischi di incendio nelle aree periferiche, spesso colpite da abbandoni incontrollati di rifiuti.

La strategia adottata dal Comune di Cancello ed Arnone rappresenta un modello di successo nella lotta contro l’inquinamento e il degrado ambientale. La collaborazione tra tecnologia avanzata e operatività delle forze dell’ordine locali è un esempio tangibile di come la modernizzazione dei servizi pubblici possa portare a risultati concreti e immediati.

L’impegno dell’amministrazione comunale e la determinazione degli agenti della polizia municipale continuano a garantire un ambiente più pulito e sicuro per i cittadini. Questo successo testimonia l’importanza di investire in soluzioni innovative per la tutela del territorio e il benessere della comunità.