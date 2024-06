Nuovo sindaco a Striano: ’incoronazione’ per Giulio Gerli, con Insieme.

Giulio Gerli con il 56,2% di preferenze è Sindaco di Striano .

Riconferma sfumata per Antonio Del Giudice, Sindaco uscente in corsa con la lista ” Striano prima di Tutto” : Del Giudice si ferma al 35,2% .

Il restante 8,6% di preferenze va invece al terzo candidato Nando Rendina con la lista “esserci”.

Vanno dunque 8 seggi a Gerli e la sua squadra, 4 a Del Giudice e 0 a Rendina .

Per le europee si attesta come primo partito a Striano il Movimento 5 stelle con il 25, 39% di preferenze seguito da Fratelli D’ Italia al 20,21% e Partito Democratico con il 17, 07%.