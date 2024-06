Una tranquilla giornata estiva sulla spiaggia libera di Baia Domizia si è trasformata in un momento di terrore per una famiglia, ma grazie al coraggio e all’addestramento di un giovane, tutto si è risolto per il meglio. È domenica 23 giugno 2024, e sono circa le 12:30 quando il mare, inizialmente calmo, comincia improvvisamente ad agitarsi, mettendo in pericolo la vita di due gemellini di 7 anni e del loro papà.

La Situazione di Pericolo

Il papà e i suoi due figli stavano facendo il bagno quando le onde sono diventate sempre più alte e forti. Nel tentativo di raggiungere la riva, l’uomo è stato colto da un crampo improvviso alla gamba, rendendo impossibile nuotare. In preda al panico, comincia a sbracciare, cercando disperatamente di tenere i bambini sopra la superficie dell’acqua mentre la corrente li trascina sempre più a largo.

L’Intervento dell’Eroe

Fortunatamente, sulla spiaggia c’era Nunzio Varricchione, un allievo del terzo anno della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, originario di Piedimonte Matese e nipote dell’uomo in difficoltà. Senza esitazione, Nunzio si tuffa in mare per salvare lo zio e i due cuginetti. Grazie all’addestramento ricevuto alla Nunziatella, che include corsi di salvataggio in mare e tecniche di trasporto feriti in acqua, il giovane sa esattamente cosa fare.

L’Operazione di Salvataggio

Nunzio raggiunge prima i bambini, portandoli uno alla volta in salvo sulla riva. Poi torna in acqua per soccorrere anche il papà. La prontezza e l’efficacia del suo intervento hanno evitato una tragedia. Quando tutti e tre sono al sicuro, sulla spiaggia si forma un capannello di persone che si congratulano con il giovane eroe.

Il Riconoscimento della Folla

Nessuno è rimasto ferito e non è stato necessario l’intervento del personale sanitario né il ricovero ospedaliero. L’intera spiaggia ha assistito alla scena e, una volta concluso il salvataggio, molti si sono avvicinati per ringraziare e congratularsi con Nunzio per il suo coraggio e la sua determinazione.