Durante l’incontro il Ministro ha evidenziato i grandi numeri della città: gli Scavi primi anche nella domenica al museo del 2 giugno. Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha incontrato, oggi a Pompei, il sindaco Carmine Lo Sapio in vista dell’appuntamento inaugurale del G7 Cultura che si terrà nella città degli Scavi il prossimo settembre. Dopo l’incontro in Comune, il primo cittadino ha accompagnato il Ministro al Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario per un saluto con Monsignor Tommaso Caputo.

Nel corso dell’incontro, il Ministro Sangiuliano ha voluto fare i complimenti anche al sindaco per i grandi successi di affluenza di pubblico che il Parco Archeologico di Pompei continua a registrare. Da ultimo quello del 2 giugno, quando il sito pompeiano ha fatto registrare, 27.250 ingressi.

“Quella di ieri – ha dichiarato Sangiuliano – è stata una giornata di festa per la nostra Repubblica, in cui abbiamo onorato i valori di coesione nazionale. Ho voluto fortemente che in una ricorrenza identitaria come questa anche il patrimonio culturale fosse protagonista. Dallo scorso anno, infatti, oltre alle prime domeniche del mese in cui è previsto l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici, ho voluto aggiungere altre tre date altamente simboliche della nostra storia: il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Secondo i primi numeri sull’affluenza dei visitatori, sono stati tantissimi a voler festeggiare la Repubblica visitando i luoghi della cultura statali. Una scelta che testimonia la centralità del nostro patrimonio artistico e architettonico nonché dei nostri musei sempre più vissuti come luoghi cardini della geografia identitaria italiana”.