I carabinieri della stazione di Angri hanno arrestato, in flagranza di reato, un 24enne e un 20enne di origini romene, residenti nell’Agro Nocerino-Sarnese, per furto aggravato. L’arresto è avvenuto in seguito a una chiamata al numero di emergenza 112, che segnalava il furto di profilati in alluminio presso un’azienda di Sant’Antonio Abate.

Intervento Decisivo dei Carabinieri

Una volta ricevuta la segnalazione, i carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno intercettato il veicolo dei due indagati. Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno trovato il materiale rubato, ovvero 300 chili di barre in alluminio.

L’Arresto in Flagranza

Il 24enne e il 20enne sono stati arrestati in flagranza di reato e saranno processati per furto aggravato. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di recuperare il materiale rubato e di portare i responsabili davanti alla giustizia.

Azione Rapida e Risposta Efficace

L’arresto di questi due individui dimostra l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità e garantire la sicurezza della comunità. Grazie alla prontezza d’intervento dei carabinieri, è stato possibile recuperare la refurtiva e assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso il reato.