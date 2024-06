Un “pellegrinaggio” di quasi 1000 persone ha attraversato le strade di San Giuseppe Vesuviano per dare l’ultimo saluto ad Arcangelo Riposo, il diciassettenne tragicamente scomparso mercoledì scorso in un incidente stradale. Il giovane ha perso la vita in via Croce Rossa a seguito di una caduta dal suo scooter.

La Cerimonia Funebre

I funerali di Arcangelo si sono svolti nel pomeriggio di ieri presso il Santuario di San Giuseppe, situato in piazza Garibaldi. L’evento ha visto una massiccia partecipazione, non solo degli amici e dei compagni di scuola del giovane, ma anche di molti cittadini che, pur non conoscendolo personalmente, hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria. La commozione era palpabile, con le lacrime di chi ha condiviso con lui momenti di vita e di chi, colpito dalla tragedia, ha sentito il bisogno di essere presente.

Arcangelo: Uno Studente e un Aspirante Attore

Arcangelo Riposo era uno studente del liceo Diaz di Ottaviano e nutriva inoltre il sogno di diventare un attore di teatro. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità scolastica e tra coloro che condividevano con lui la passione per il teatro.

L’Indagine sull’Incidente

In mattinata, il pubblico ministero Patrizia Mucciacito, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, ha disposto una perizia cinematica per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La perizia, che mira a chiarire i dettagli dell’accaduto, è stata eseguita alla presenza del tecnico nominato dalla Procura, dei carabinieri, della polizia municipale, nonché dei legali della famiglia Riposo e della conducente di una vettura che potrebbe essere stata coinvolta nell’incidente.