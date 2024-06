In via Costantino Grimaldi a Napoli, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale (Upg) hanno notato due individui a bordo di un’auto che, alla vista della polizia, hanno tentato di eludere il controllo dando vita a un rocambolesco inseguimento.

La Fuga e l’Inseguimento

Il conducente del veicolo, nel tentativo di sfuggire agli agenti, ha effettuato diverse manovre pericolose per la circolazione stradale. L’inseguimento si è protratto fino a piazza Coppola, dove l’auto ha impattato contro un marciapiede. A quel punto, sia il conducente che il passeggero hanno abbandonato il veicolo, cercando di fuggire a piedi.

L’Arresto

Gli agenti, con l’ausilio del commissariato di Poggioreale, sono riusciti a raggiungere e bloccare i fuggitivi nonostante una colluttazione. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato in possesso dei due una pistola replica modello Police e tre cacciaviti.

Conseguenze Legali

Il conducente, un 16enne napoletano, è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il passeggero, pur non essendo stato arrestato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.