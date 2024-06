A partire da domenica 9 giugno, l’orario ferroviario estivo segna l’inizio ufficiale della Trenitalia Summer Experience 2024 del polo passeggeri del Gruppo FS in Campania. Questo programma introduce nuovi collegamenti verso mete turistiche, città d’arte e borghi, migliorando l’offerta dei servizi intermodali e digitali per i viaggiatori. L’obiettivo è offrire spostamenti sempre più confortevoli e sostenibili, grazie a soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo.

Maggiore Connettività con il Frecciarossa

Ogni giorno, 70 Frecciarossa collegheranno Napoli e Milano, offrendo oltre 30mila posti giornalieri. Questo incremento di disponibilità, potenziato dal Frecciarossa 1000 in doppia composizione, risponde alla crescente domanda nei giorni e nelle fasce orarie di punta. La dorsale Milano-Napoli-Cilento vedrà un ampliamento delle fermate, includendo Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro e Sapri.

Estensione del Servizio FrecciaLink

Cinque nuove località del Cilento saranno raggiungibili con FrecciaLink: Acciaroli, Pioppi, Casal Velino Marina, San Marco di Castellabate e Santa Maria di Castellabate. Inoltre, il servizio FrecciaLink continuerà a collegare la stazione Alta Velocità di Afragola con Pompei e Sorrento.

Collegamenti Intercity e Regionali

Da Napoli Centrale, i viaggiatori potranno raggiungere Tropea e la Costa degli Dei in Calabria grazie ai treni Intercity. Trenitalia ha previsto un aumento di oltre 10mila posti nei treni regionali, con 689 corse giornaliere per pendolari e turisti in arrivo in Campania.

Potenziamento del Cilento Line

Il Cilento Line vedrà un incremento dei collegamenti con 15 corse giornaliere da Napoli Centrale a Sapri nei weekend. Questi treni fermeranno nelle splendide località della Costa del Cilento, tra cui Salerno, Battipaglia, Agropoli-Castellabate, Vallo Della Lucania-Castelnuovo, Ascea e Pisciotta-Palinuro. Le coincidenze saranno garantite con il Cilento Link, il Pompei Link e il Costiera Link, collegando rispettivamente le destinazioni di Palinuro, Marina di Camerota, Velia, Casal Velino, Pioppi, Acciaroli, il Parco archeologico di Pompei e le località della Costiera Amalfitana come Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Amalfi e Positano.

Nuovi Collegamenti Festivi

Saranno introdotti 20 collegamenti aggiuntivi nei giorni festivi sulle linee Napoli Centrale-Villa Literno-Formia, Caserta-Salerno, Caserta-Napoli e Napoli-Salerno, migliorando ulteriormente la mobilità regionale.