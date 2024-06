Un incendio è divampato questa notte in via delle Repubbliche Marinare, all’altezza del civico 190, coinvolgendo la saracinesca esterna di una friggitoria. L’intervento tempestivo dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli ha permesso di contenere le fiamme, evitando danni più gravi e, fortunatamente, non ci sono feriti. L’allarme è scattato intorno alle 2:30, quando alcuni residenti della zona hanno notato il fuoco e il fumo provenire dal locale. Subito sono allertati i carabinieri, che sono giunti rapidamente sul posto, insieme ai vigili del fuoco, per domare l’incendio.

Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica e la matrice del rogo. Sebbene le cause non siano ancora state accertate, non si esclude l’ipotesi di un atto doloso. La saracinesca, visibilmente danneggiata, è stata sottoposta a perizia tecnica per rilevare eventuali tracce di acceleranti o altri indizi che possano far luce sull’accaduto.

Questo episodio accende nuovamente i riflettori sulla sicurezza dei locali commerciali nella città di Napoli, dove episodi di vandalismo e atti criminosi rappresentano una preoccupazione costante per commercianti e cittadini.