I Carabinieri di Napoli hanno denunciato tre persone in diverse sedi di seggi elettorali per aver fotografato la scheda elettorale, un’azione vietata che compromette la segretezza del voto. Gli incidenti sono avvenuti in tre diverse località della provincia di Napoli, coinvolgendo elettori di diverse età e provenienze. Il primo caso è stato registrato presso il seggio elettorale dell’Istituto “Massimo D’Azeglio” di via Piave a Marano. Qui, un uomo di 45 anni, incensurato, è stato sorpreso mentre fotografava la scheda elettorale con le indicazioni di lista e preferenze. I Carabinieri, immediatamente allertati, sono intervenuti e hanno proceduto con la denuncia dell’elettore.

Il secondo episodio è avvenuto a Saviano, presso la Scuola Elementare in via Cimitero. I militari della stazione di Piazzolla di Nola hanno individuato un giovane di 28 anni mentre immortalava la sua scheda elettorale con uno smartphone. Anche in questo caso, l’elettore è stato denunciato per la violazione delle norme elettorali.

Infine, a Carbonara di Nola, nella scuola elementare in via Rainone, i Carabinieri della stazione locale hanno denunciato un uomo di 59 anni, colto sul fatto mentre fotografava la sua scheda elettorale. Le autorità sono intervenute prontamente, applicando le misure previste dalla legge per garantire la regolarità del processo elettorale.