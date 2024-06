Nella notte, il tranquillo paese di Mugnano del Cardinale, situato nel Mandamento in provincia di Avellino, è stato teatro di un furto audace presso la filiale della Bper Banca. Una banda di ladri ha agito con precisione, riuscendo a penetrare nell’edificio bancario e a sottrarre una cassa operativa, il cui contenuto è ancora in via di quantificazione. Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri, i malviventi hanno perforato il vetro blindato della porta d’ingresso per accedere all’interno della banca. Una volta dentro, hanno preso di mira la postazione di un operatore, rubando l’intera cassa. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine è purtroppo vanificato dalla rapidità dei ladri, che sono riusciti a fuggire pochi istanti prima dell’arrivo dei carabinieri della compagnia di Baiano.

I testimoni hanno riferito di aver visto i malviventi allontanarsi a bordo di un’Audi di colore grigio, un dettaglio su cui gli investigatori stanno concentrando le loro indagini. L’auto potrebbe fornire indizi cruciali per identificare e catturare i responsabili.

Le autorità locali stanno lavorando intensamente per raccogliere tutte le prove disponibili, analizzando le riprese delle telecamere di sorveglianza e interrogando eventuali testimoni che potrebbero aver notato movimenti sospetti nei dintorni della banca.

Questo episodio sottolinea l’importanza della sicurezza nelle strutture bancarie e la necessità di misure di protezione sempre più sofisticate per prevenire tali crimini. Le indagini sono in corso e la comunità spera che i responsabili possano essere presto individuati e consegnati alla giustizia.

Per ora, resta incerto l’ammontare del bottino, ma le autorità sono determinate a fare luce sull’accaduto e a restituire un senso di sicurezza alla cittadinanza.