Una giornata che doveva essere di festa si è trasformata in una tragedia ieri mattina, quando un finanziere di 58 anni è stato colpito da un malore improvviso durante le prove per la cerimonia di celebrazione della Guardia di Finanza.

Il Drammatico Evento

Il malore ha colpito il militare mentre si trovava in caserma. I colleghi presenti sono immediatamente intervenuti, soccorrendolo e trasportandolo prontamente in ospedale. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per il finanziere non c’è stato nulla da fare: è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Lo Sgomento della Comunità

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto non solo i colleghi e le autorità presenti, ma anche l’intera comunità di Sant’Angelo dei Lombardi. Quello che doveva essere un giorno di celebrazione si è trasformato in un momento di lutto e cordoglio. La cerimonia, in programma per la giornata, è stata rinviata a data da destinarsi in segno di rispetto e dolore per la perdita subita.

Reazioni e Cordoglio

Le reazioni alla tragica notizia non si sono fatte attendere. I colleghi del finanziere hanno espresso profondo dolore per la perdita di un compagno stimato e rispettato. Le autorità locali hanno dichiarato il proprio cordoglio, sottolineando l’importanza del lavoro svolto dal militare per la comunità e il Paese.