Il Giudice per l’Udienza Preliminare, Dott. Logozzo, ha emesso una sentenza di condanna a 10 anni per Dario Lenci, ritenuto responsabile del duplice omicidio stradale di Francesco Altamura e della fidanzata Lucia Morra, avvenuto due anni fa in via Terracina. La sentenza è stata emessa dopo che la richiesta della Procura era di 12 anni di reclusione.

La Delusione dei Familiari delle Vittime

La sentenza ha suscitato profonda delusione e sconcerto tra i familiari delle vittime. “Non soddisfa nulla, gli dovevano dare almeno il massimo”, ha dichiarato Gianfranco, padre di Lucia Morra. “Mi vergogno di essere italiani, cinque anni per ogni ragazzo. Le nostre leggi tutelano i delinquenti e non sono tutelate le vittime. Scandaloso”, ha proseguito Gianfranco.

Il Contesto dell’incidente

Dario Lenci, alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, era l’autore del tragico incidente avvenuto due anni fa in via Terracina, che ha causato la morte di Francesco Altamura e della sua fidanzata Lucia Morra. È stato evidenziato che in passato l’imputato era già evaso dagli arresti domiciliari, elemento che ha aggiunto ulteriore gravità alla sua condotta.

La Ricerca di Giustizia

La condanna a 10 anni, sebbene significativa, ha suscitato la delusione dei familiari delle vittime, che speravano in una pena più severa per l’autore dell’incidente che ha sconvolto le loro vite in modo irreparabile. La loro protesta mette in luce la necessità di una riforma legislativa che possa garantire una maggiore protezione per le vittime di crimini così gravi e che possa, al contempo, assicurare una giustizia equa e adeguata.