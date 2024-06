“La stazione delle Ferrovie dello Stato di Castellammare di Stabia è un elemento identitario della nostra città e un punto d’accesso fondamentale sia per i pendolari che per i turisti. Ma la tradizione si difende con l’innovazione: per questo sono fermamente a favore del mantenimento e del potenziamento del servizio ferroviario sul territorio cittadino e accolgo con favore la petizione online lanciata dall’amico Salvatore Vozza. Migliorare i servizi in città significa anche promuovere una mobilità sostenibile che non può gravare esclusivamente sulla tratta Eav, già sovraccaricata. Inoltre, migliorare l’accessibilità e l’efficienza del trasporto pubblico ferroviario non solo favorisce lo sviluppo turistico, ma contribuisce anche alla riduzione dell’inquinamento ambientale e al miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini”. Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Castellammare di Stabia (Na), Luigi Vicinanza.

Per il primo cittadino “la linea ferroviaria Castellammare-Torre Annunziata è da mantenere e sostenuta. Ben venga l’ipotesi di ricongiungerla al tratto verso Gragnano per creare una nuova direttrice di collegamento con i Monti Lattari, ma questo stride con la decisione delle Ferrovie dello Stato di sostituire la tratta nel periodo di luglio e agosto con un servizio di bus sostitutivo, cosa che del resto già accade in diverse ore della giornata durante tutto l’anno. È quanto chiederò di discutere – conclude Vicinanza- in un incontro ad hoc con i vertici di RFI”