Tre carabinieri del nucleo radiomobile di Salerno sono stati aggrediti da alcuni soggetti già noti alle forze dell’ordine mentre procedevano al fermo di una donna trovata senza patente e in possesso di sostanze stupefacenti. La segreteria provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC) ha denunciato l’accaduto, sottolineando la gravità dell’episodio.

I Fatti

L’incidente è avvenuto nel quartiere Matierno di Salerno. I carabinieri stavano effettuando un controllo di routine quando la donna, alla guida di un motociclo senza patente e con droga al seguito, ha iniziato a dare in escandescenze. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di alcuni individui noti alle forze dell’ordine che, approfittando della situazione, sono intervenuti aggredendo i carabinieri nel tentativo di far fuggire la donna.

Le Conseguenze

L’aggressione ha provocato lesioni personali ai tre carabinieri, giudicate guaribili in 30 giorni. Solo grazie alla professionalità dei militari, e all’arrivo di ulteriori equipaggi in loro soccorso, si è evitato il peggio e si è riusciti a concludere l’intervento con successo.

La Denuncia del NSC

Il Nuovo Sindacato Carabinieri ha espresso forte indignazione per l’episodio, sottolineando l’urgenza di dire basta alle aggressioni contro le forze dell’ordine. “È imbarazzante il silenzio della parte sana della popolazione del rione Matierno e ancora più incredibile il silenzio della politica locale,” afferma il sindacato. “Non c’è neanche un intervento in segno di solidarietà in favore dei colleghi feriti.”

Solidarietà e Richieste del NSC

Il sindacato ha espresso solidarietà e vicinanza ai tre colleghi feriti e ha sollecitato le autorità competenti a prendere misure adeguate per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, specialmente nel quartiere Matierno. Il NSC chiede un intervento deciso per ripristinare la legalità e dare un segnale tangibile della presenza dello Stato alla popolazione.