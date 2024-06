La situazione di emergenza al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, evidenziata dal sindacato Fials, richiede un intervento urgente da parte della direzione sanitaria dell’ospedale e delle autorità competenti. La carenza di personale infermieristico e di operatori sanitari, aggravata dal periodo estivo e dalla mancanza di budget sufficiente per straordinari, sta mettendo a rischio l’efficienza e la qualità dell’assistenza fornita.

Richieste del Sindacato Fials:

Attivazione ad horas delle pronte disponibilità per gli OSS di supporto: Il sindacato chiede che siano attivate immediatamente le disponibilità di supporto per gli Operatori Socio Sanitari (OSS), al fine di fronteggiare la carenza di personale.

Incontro urgentissimo per affrontare l’emergenza personale: È stata richiesta una riunione urgente con la direzione sanitaria dell’ospedale per discutere e trovare soluzioni immediate all’emergenza di personale.

Carenza di personale infermieristico nel Pronto Soccorso e nei reparti di Medicina d’Urgenza: Il sindacato evidenzia che il reparto di Medicina d’Urgenza, insieme al Pronto Soccorso, è gravemente colpito dalla mancanza di infermieri, compromettendo la capacità di fornire un’assistenza adeguata a una vasta area che include la Penisola Sorrentina, l’area vesuviana e i Monti Lattari.

Emergenza anche nei reparti di Ginecologia e Ostetricia: Non solo il Pronto Soccorso, ma anche i reparti di Ginecologia e Ostetricia sono segnalati come afflitti dalla carenza di personale, nonostante rappresentino un’eccellenza nell’ambito della salute materno-infantile.

Situazione del Pronto Soccorso e Reparti

Il Pronto Soccorso con Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) è l’unico attivo dopo la chiusura di altri punti di Pronto Soccorso nella zona. Questo reparto è fondamentale per garantire assistenza continua ai cittadini della vasta area servita dall’ospedale, ma la mole di lavoro è eccessiva rispetto alle risorse umane disponibili.

La petizione del sindacato Fials mette in evidenza la grave situazione dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove la carenza di personale mette a rischio l’efficacia e la sicurezza dell’assistenza sanitaria fornita. È urgente trovare soluzioni immediate per garantire un adeguato livello di assistenza ai pazienti e alleviare il carico di lavoro sugli operatori sanitari.