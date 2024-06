Una manciata di minuti sono stati sufficienti per mettere a segno l’ennesimo furto in una farmacia a Napoli. All’alba di ieri, nella zona della Riviera di Chiaia, un gruppo di ladri ha sventrato la saracinesca della farmacia Ariston Padovani, riuscendo a portare via la cassa automatica. Il bottino si aggira intorno ai cinquemila euro, ma il danno economico per i titolari va ben oltre: gran parte del mobilio e dell’arredamento è stato gravemente danneggiato.

Nonostante l’allarme sia scattato prontamente e le forze dell’ordine siano intervenute rapidamente, i ladri hanno agito con estrema rapidità, riuscendo a far perdere le loro tracce. Prima di entrare in azione, i malviventi hanno sabotato tutte le telecamere di videosorveglianza, dimostrando un’organizzazione meticolosa e precisa.

Questo furto segue di appena ventiquattro ore un episodio simile avvenuto al Corso Vittorio Emanuele, dove la farmacia “San Giuseppe” è presa di mira nello stesso modo. Anche in questo caso, i ladri hanno divelto la saracinesca e agito alle prime luci dell’alba, confermando un modus operandi ormai rodato.

Gli abitanti e i commercianti della zona sono preoccupati e chiedono maggiori misure di sicurezza per proteggere le loro attività. “Non è la prima volta che accade e temiamo che non sarà l’ultima”, afferma uno dei residenti della Riviera di Chiaia. “Abbiamo bisogno di una presenza più costante delle forze dell’ordine e di interventi strutturali per aumentare la sicurezza dei negozi”.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha dichiarato che saranno intensificati i controlli notturni e potenziati i sistemi di videosorveglianza in tutta la città. “Non possiamo tollerare che i nostri cittadini e i nostri commercianti vivano nella paura. Faremo tutto il possibile per assicurare alla giustizia i responsabili di questi atti criminali e per prevenire ulteriori episodi di questo tipo”.

Nel frattempo, le indagini proseguono. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza delle aree circostanti e raccogliendo testimonianze nella speranza di individuare i colpevoli e mettere fine a questa serie di furti che stanno mettendo in ginocchio i farmacisti della città.