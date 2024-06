Nella notte, un audace raid ha scosso la tranquillità di Serino. Alle 3.30 del mattino, un ordigno è stato fatto esplodere allo sportello bancomat esterno dell’ufficio postale di via Fontanelle, permettendo ai ladri di accedere al denaro contenuto all’interno.

I Dettagli dell’Assalto

L’assalto, meticolosamente pianificato, è stato eseguito con precisione e velocità. Gli autori del colpo hanno utilizzato esplosivi per aprire il bancomat, causando un forte boato che ha svegliato i residenti della zona. I Carabinieri della Compagnia di Solofra sono intervenuti immediatamente sul posto, insieme agli artificieri, per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari.

Le Indagini in Corso

Le indagini per identificare gli autori del colpo sono già in corso. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze da eventuali testimoni che possano aver notato movimenti sospetti prima o dopo l’esplosione. L’uso degli esplosivi suggerisce che i ladri siano professionisti con una conoscenza approfondita delle tecniche di scasso e una certa familiarità con gli esplosivi.

Il Contesto

L’assalto al bancomat di Serino rappresenta un episodio preoccupante che sottolinea la vulnerabilità degli sportelli automatici agli attacchi criminali. Negli ultimi anni, simili episodi si sono verificati in diverse località, spingendo le autorità e gli istituti bancari a incrementare le misure di sicurezza.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine

Il rapido intervento dei Carabinieri e degli artificieri ha permesso di garantire la sicurezza dell’area e di avviare immediatamente le indagini. Le forze dell’ordine stanno lavorando a stretto contatto con l’ufficio postale per valutare l’entità del danno e la somma di denaro sottratta.