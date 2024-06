Ieri sera, intorno alle ore 20:00, un incendio è divampato all’esterno di una fabbrica situata nell’area industriale del comune di Vallata. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia è intervenuta prontamente per domare le fiamme, ricevendo supporto dalla squadra del distaccamento di Lioni e da un’autobotte inviata dalla sede centrale di Avellino.

L’Intervento e le Operazioni di Spegnimento

La sala operativa del Comando di via Zingarelli ha coordinato l’invio delle squadre aggiuntive per affrontare l’incendio, che ha coinvolto alcuni cassoni in legno posti all’esterno della struttura. Grazie all’efficace intervento dei Vigili del Fuoco, è stato possibile spegnere le fiamme e prevenire la propagazione dell’incendio all’interno della fabbrica, evitando danni maggiori all’azienda.

Coordinamento e Conclusione delle Operazioni

Le operazioni di soccorso, che si sono protratte fino a tarda serata, sono state supervisionate dal Funzionario di guardia e dal Capo Turno Provinciale. L’intervento tempestivo e coordinato delle squadre ha garantito il contenimento del fuoco e la messa in sicurezza dell’area colpita dall’incendio.

Presenza dei Carabinieri

Sul luogo dell’incidente erano presenti anche i Carabinieri, incaricati di effettuare i rilievi necessari per determinare le cause dell’incendio. Le indagini sono in corso per accertare le circostanze che hanno portato allo sviluppo del rogo.