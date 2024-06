Fa esplodere un petardo nel bosco, ma resta gravemente ustionato: ricoverato in prognosi riservata, sarà denunciato insieme ad altri due giovani. Questa notte i carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. Poco prima un 25enne di Barano di Ischia si è presentato in ospedale autonomamente con ferite riconducibili alla deflagrazione di un ordigno esplosivo. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che l’uomo – in compagnia di altre due persone, uno ha 24 anni mentre l’altro 27, entrambi di Ischia – avrebbe fatto esplodere un grosso petardo nell’area boschiva della località Fondo d’olio nel Comune di Casamicciola Terme.

Il 25enne sarebbe stato così investito dalla deflagrazione. La vittima è stata trasferita in prognosi riservata, non in pericolo di vita, nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli. I tre, tutti incensurati, saranno denunciati per accensioni di esplosioni pericolose in concorso.